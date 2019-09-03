Азад Рагимов: Образовательная и молодежная политика должна быть приоритетом каждой страны

3 сентября 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Стамбуле начал работу форум «День молодежи Организации исламского сотрудничества (ОИС)», в котором Азербайджан представлен делегацией во главе с министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В мероприятии также участвуют президент Молодежной организации за диалог и сотрудничество Организации исламской конференции (İCYF) Таха Айхан, министр молодежи и спорта Турции Мухаррем Касапоглу, генеральный директор по социальным и культурным вопросам ОИС Мехла Ахмед Талебна, министр молодежи и спорта Мали Аруна Модибо Тоуре и др.

Выступая в форуме, Азад Рагимов отметил, что правительство Азербайджана всегда поддерживает İCYF.

Министр подчеркнул, что образовательная и молодежная политика должна быть приоритетом каждой страны: «Молодежь должна реализовать себя и достигать успехов в политической, экономической сферах, направленных на развитие всей страны. Бесспорно, в этих вопросах незаменима роль государства. Молодежная политика в стране обязательно должна развиваться на высоком уровне».

Информируя участников форума о Государственной молодежной политике, реализуемой в Азербайджане, Рагимов напомнил: «С 1997 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане отмечается День молодежи. Сегодня в Азербайджане успешно реализуются Госпрограммы, стратегии, направленные на развитие молодежи. В различных регионах страны существуют более 40 Центров молодежи, функционирует свыше 300 молодежных организаций».

Отметим, что в рамках форума Азад Рагимов провел ряд встреч.

(Текст: Кямаля Семдова. Редактор: Хазар Ахундов)

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