В Баку продолжаются профилактические меры пеших нарядов дорожной полиции

14 сентября 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку пешие наряды дорожной полиции продолжают профилактические мероприятия. Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Главное управление полиции города Баку.

"В то время как в столице стремительно растет количество автомобилей, несомненным условием безопасности является культура вождения – ответственность в отношениях водителей и пешеходов. На дорогах осуществляются комплексные меры по регулированию этого процесса. На дорогах столицы налицо конкретные результаты работы по укреплению дисциплины пешеходов. Учитывая это, прекращена служба нарядов патрульно-постовой службы, командированных в дорожную полицию. Они отозваны на места постоянной службы. Тем не менее, исходя из необходимости сокращения административных проступков пешеходов, пешие наряды дорожной полиции продолжают профилактические меры в этом направлении. Участники движения должны сознавать, что малейшая неосторожность может привести к трагедии. Соблюдение правил - залог личной безопасности каждого", - говорится в сообщении Главного управления полиции столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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