Определились финалистки Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Национальной арене гимнастики определились финалистки 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, сообщает Trend.

В финал прошли – Дина Аверина (Россия, 23.650 балла), Линой Ашрам (Израиль, 23.550 балла), Екатерина Селезнева (Россия, 23.400 балла), Анастасия Салос (Беларусь, 22.100 бала), Екатерина Галкина (Беларусь, 22.000 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 21.800 балла), Николь Зеликман (Израиль, 21.600 балла), Боряна Калейн (Болгария, 21.600 балла).

Азербайджанские гимнастики в упражнении с обручем в финал не прошли - Зохра Агамирова расположилась на 32 позиции с результатом 19.000 балла, а Вероника Гудис на 56-й с результатом 16.950 балла.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Настоящий Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

