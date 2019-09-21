На Чемпионат мира в Баку приехали с боевым настроем – гимнастки из Казахстана

21 сентября 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация Чемпионата мира в Баку произвела на участниц команды Казахстана в групповых упражнениях наилучшие впечатления. Об этом гимнастки сказали в субботу Trend после выступления на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике.

«Чемпионат организован на высшем уровне. В Баку всегда прекрасная организация соревнований, мне нравится выступать здесь, обязательно приедем еще. Азербайджанские болельщики активные, их поддержка всегда важна для нас», - сказала казахстанская гимнастка Даяна Жакупова.

По словам другой участницы команды – Регины Султановой, Чемпионат мира – самый главный старт в этом году: «Мы к нему усердно готовились. На соревнования приехали с боевым настроем».

Казахстанская спортсменка также сказала, что если будет свободное время, то она планирует совершить прогулку по городу.

«В этот визит пока не удалось прогуляться по Баку, а в прошлый - были на экскурсии в Старом городе (прим. - Ичери шехер), там очень красиво», - добавила Султанова.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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