Зал Арены гимнастики в Баку выглядит очень эффектно – зрительница из Эстонии

21 сентября 2019 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Арена гимнастики в Баку произвела потрясающее впечатление, сказала в субботу Trend зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Ольга Туболева, приехавшая из Эстонии.

«Соревнования проводятся на высшем уровне. Очень эффектно выглядит зал Арены гимнастики, то, как он оформлен в стиле Востока - это интересно и здорово», - сказала она.

Ольга Туболева отметила, что приехала на Чемпионат поболеть за команду Эстонии, а также понаблюдать за выступлениями других именитых гимнасток.

«Насладились прекрасными выступлениями российских гимнасток – Дины и Арины Авериных, Екатерины Селезнёвой, все это было очень захватывающе для моей дочки. Для нее это потрясающая мотивация, так как она сама гимнастка и смогла посмотреть на лучших спортсменок мира вблизи», - добавила зрительница из Эстонии.

Ольга Туболева рассказала, что Баку произвел на нее большое впечатление.

«Мы до этого никогда не были в Баку. Прекрасный город - очень красивый, чистый, зеленый, приятно, что вы так бережно относитесь к своим историческим памятникам архитектуры», - подчеркнула она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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