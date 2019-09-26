В Азербайджане объявлен конкурс на тему пищевой безопасности (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 14:29)

БАКУ /Trend/ - Институт пищевой безопасности Азербайджана объявил конкурс под названием "Безопасная пища", сообщает в четверг Trend.

На конкурс принимаются сценарии для социального видеоролика, который будет снят на тему пищевой безопасности.

Целью проекта является повышение знаний граждан в области пищевой безопасности, привлечение их внимания к этой теме, привнесение в повестку дня вопроса важности пищевой безопасности и повышения роли граждан в решении проблем в этой сфере.

Согласно правилам конкурса, сценарии должны предусматриваться для 3-5 минутного видеоролика и быть в формате «word». Представленные сценарии должны быть подготовлены на азербайджанском языке и только для этого конкурса. Один автор может предложить несколько сценариев, возрастного ограничения нет. Сценарии, являющиеся плагиатом, будут устранены из конкурса.

Жюри конкурса выберет лучшие 10 сценариев. Авторы сценариев, занявших первые три места, будут награждены денежной суммой и ценными подарками. На основе сценария, занявшего первое место, Институт пищевой безопасности Азербайджана снимет социальный видеоролик.

Авторы, желающие принять участие в конкурсе, могут отправить свой сценарий с первого октября по первое ноября на электронный адрес media@afsa.gov.az с заголовком «Безопасная пища».

Наряду со сценарием, авторы также должны предоставить информацию о себе в виде свободного текста. В информации должны быть указаны имя, фамилия, отчество и контактная информация автора.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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