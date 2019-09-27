В Азербайджане будет проведен очередной тур по приему учителей на работу по срочному контракту

БАКУ/Trend/ - Завтра в Азербайджане начинается очередной тур по приему учителей на работу на основе срочного контракта в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства образования.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, кандидаты смогут принять участия в этом туре посредством портала miq.edu.az до полуночи 29 сентября.

В этом процессе могут принять участие соискатели, не занявшие вакантные места в конкурсе этого года, а также, успешно сдавшие экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу в 2018 и 2019 годах. Кандидаты, принимающие участие в конкурсе, на своих личных страницах должны выбрать до четырех вакантных мест и подтвердить свои электронные заявления. Участники прошлогоднего конкурса, не принявшие участие в конкурсе этого года, должны заново пройти регистрацию.

Отметим, что прием на работу на основе срочного трудового договора учителей начальных классов общеобразовательных школ Баку будет осуществляться Управлением образования города Баку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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