В Азербайджане начинается всеобщая перепись населения

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начинается перепись населения, сообщает во вторник Trend.
Перепись будет проходить с 1 по 10 октября.
На каждые 300 человек населения приходится один переписчик, на каждые 14 тысяч человек определено создание одного пункта переписи, на 5 переписчиков приходится один инструктор.
Составлены организационные планы по административно-территориальным единицам Азербайджана, согласно которым на территории страны предусмотрены 720 пунктов переписи, 6 777 инструкторcких и 33 907 пунктов по подсчету.
Напомним, что перепись населения проводится, согласно законодательству Азербайджана, каждые 10 лет.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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