В Азербайджане начинается всеобщая перепись населения

1 октября 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начинается перепись населения, сообщает во вторник Trend.

Перепись будет проходить с 1 по 10 октября.

На каждые 300 человек населения приходится один переписчик, на каждые 14 тысяч человек определено создание одного пункта переписи, на 5 переписчиков приходится один инструктор.

Составлены организационные планы по административно-территориальным единицам Азербайджана, согласно которым на территории страны предусмотрены 720 пунктов переписи, 6 777 инструкторcких и 33 907 пунктов по подсчету.

Напомним, что перепись населения проводится, согласно законодательству Азербайджана, каждые 10 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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