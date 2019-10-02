В воинских частях Азербайджана началась перепись населения

2 октября 2019 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воинских частях минобороны стартовала перепись населения, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В сообщении говорится, что во исполнение соответствующего указа Президента Азербайджана, на территории страны с 1 по 10 октября пройдет перепись населения.

В связи с этим, министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам по оперативному и своевременному проведению мероприятия в закрытых военных городках Азербайджанской Армии.

Отметим, что перепись населения проводится согласно законодательству Азербайджана каждые 10 лет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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