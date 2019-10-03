До 2025 года в Азербайджане будет создано свыше 30 Центров DOST

3 октября 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В период 2019-2025 годов в Азербайджане будет создан 31 Центр DOST. Как передает Trend , об этом в четверг сообщил журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что деятельность этих Центров будет направлена на оказание услуг 2,8 миллиона граждан страны.

"На сегодняшний день Центры DOST в среднем ежедневно оказывают услуги социального характера 400-450 гражданам Азербайджана. Результаты опросов среди населения страны показали, что услугами Центров оказались довольны свыше 95 процентов граждан", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что в Центрах DOST населению оказываются оперативные услуги в различных направлениях по социальным и трудовым вопросам.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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