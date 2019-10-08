В Азербайджане с бытовым насилием должны бороться все - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с бытовым насилием должны бороться все. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказала депутат Малахат Ибрагимгызы, сообщает во вторник Trend.

«В семье члена партии, называющей себя оппозицией, долгие годы существует проблема. До тех пор, пока в обществе будет равнодушное отношение к таким случаям, они будут продолжаться», - сказала Ибрагимгызы.

Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании парламента рассматривались 14 вопросов, в том числе законопроект «О предотвращении бытового насилия».

Напомним, что ранее дочь бывшего зампреда Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы разоблачила своего отца, проявлявшего жестокое отношение к членам семьи. 19 сентября его дочь Сельджан распространила заявление о том, что отказывается от отца. Впоследствии Гахраманлы подал в отставку с поста зампредседателя ПНФА. Его супруга - Зюмрюд Ягмур обратилась в суд с заявлением о разводе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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