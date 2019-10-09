Завтра в Баку до 24 градусов тепла

9 октября 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. В Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман, передает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится на юго-восточный.

Температура воздух на Абшеронском полуострове ночью 15-17, днем - 21-23, в Баку ночью - 15-17, днем 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, колебания метеорологических факторов днем на Абшеронском полуострове, благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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