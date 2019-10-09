Начинается ремонт дороги рядом с Бакинской Оксфордской школой

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня начинается ремонт на ул. Аббасгулу Аббасзаде в Сабаильском районе Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ремонт будет проводиться на участке дороги от пересечения с Бадамдарским шоссе до Бакинской Оксфордской школы.

Работы планируется завершить в короткие сроки.

Во избежание уличных заторов на упомянутой улице водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.