Начинается ремонт дороги рядом с Бакинской Оксфордской школой

9 октября 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня начинается ремонт на ул. Аббасгулу Аббасзаде в Сабаильском районе Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ремонт будет проводиться на участке дороги от пересечения с Бадамдарским шоссе до Бакинской Оксфордской школы.

Работы планируется завершить в короткие сроки.

Во избежание уличных заторов на упомянутой улице водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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