В субботу в Баку будет до 25 градусов тепла

18 октября 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами прогнозируется кратковременный дождь, утром возможен слабый туман, ветер северный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 16-18, днем - 22-25, в Баку ночью - 16-18, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в отдельных местах ожидаются грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 12-17, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку сохранится теплая погода
Общество 17 октября 13:52
Температура воздуха в Азербайджане продолжает повышаться
Общество 16 октября 13:41
Завтра в Азербайджане до 28 градусов тепла
Общество 15 октября 13:38
Завтра в Баку сохранится умеренная погода
Общество 14 октября 15:45
В воскресенье в Баку будет до 22 градусов тепла
Общество 12 октября 12:36
Завтра на Абшероне ожидается сильный ветер
Общество 11 октября 14:05
Лента новостей
Изменены условия приема в докторантуру АН Азербайджана
Общество 13:28
Представители Азербайджана претендуют на мировую корону Miss&Mister Planet of the World 2019 (ФОТО)
Стиль 13:23
Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем государственной независимости
Турция 13:22
Производство сахара в Азербайджане выросло на 61%
Бизнес 13:19
В столице Сербии Белграде продолжается 141-я Ассамблея Межпарламентского союза
Политика 13:18
Азербайджанский депутат ответил на смехотворные заявления армянского спикера на международном мероприятии
Нагорно-карабахский конфликт 13:13
Акула, пойманная у берегов турецкой провинции Измир, шокировала жителей (ФОТО)
Турция 13:09
Производство продукции животноводства в Азербайджане достигло 3 млрд манатов
Финансы 13:03
Названы сроки ввода в строй автомобильного моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе
Бизнес 12:59