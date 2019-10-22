В Азербайджане задержаны браконьеры, охотившиеся на территории национального парка

22 октября 2019 21:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На территории Ширванского национального парка сотрудниками охраны задержаны 3 человека, которые пробравшись на территорию охотились на джейранов.

Об этом во вторник сказал Trend директор парка Арзу Мустафаев. По его словам, на основании поступившей оперативной информации о том, что браконьеры подстрелили одну особь джейрана, группа сотрудников парка вышла на их след.

Чтобы уйти от погони, браконьеры бросились в южный коллектор, переплыв его, перебрались в другую часть парка. Но их попытки были тщетны - они были задержаны мобильной группой национального парка. В ходе расследования было установлено, что это Гасанов Натиг Намиг оглу, Магомедзаде Исмет Фикрет оглу и Асадов Рашад Суджеддин оглу.

После надлежащего оформления документов браконьеры были переданы сотрудникам Сальянского РОП для дачи соответствующей правовой оценки их деяниям.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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