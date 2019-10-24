По случаю 650-летия Насими в Гарадагском районе будет посажено свыше 11 тыс. деревьев

БАКУ /Trend/ - Решение Президента Ильхама Алиева объявить 2019 год –«Годом Насими», в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта, было воспринято общественностью страны как весьма знаменательное и достойное всяческого одобрения событие, сказал в четверг Trend заместитель Главы Исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов.

«В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в связи с 650-летием юбилея поэта и мыслителя Имадеддина Насими, в республике планируется посадить 650 тысяч деревьев за один день. Эта инициатива внесет большой вклад в оздоровление экологической ситуации в стране. На территории Гарадагского района Баку планируется высадить 11 800 деревьев и 6200 олеандров», - отметил заместитель Главы ИВ.

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