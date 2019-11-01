В Агентство пищевой безопасности Азербайджана в октябре поступило более 2 тыс. обращений

1 ноября 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности в октябре этого года поступили 2030 обращений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Из них 374 были связаны с регистрацией и сертификацией, 476 - с операциями по импорту и экспорту, 180 - со случаями нарушения потребительских прав.

Также в Агентство поступили 25 обращений, связанных с пищевым отравлением, из которых подтвердились только восемь.

104 обращения, поступившие в Агентство за указанный период, были связаны с приемом на работу. 871 обращение было связано с другими вопросами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Агентство пищевой безопасности Азербайджана в октябре поступило более 2 тыс. обращений
  • В Агентство пищевой безопасности Азербайджана в октябре поступило более 2 тыс. обращений
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