Государственная дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей в связи с погодными условиями

БАКУ/Trend/ - В дождливую погоду водители должны снижать скорость до минимальной, дистанцию держать выше установленной нормы.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственной дорожной полиции (ГДП) Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, водители, пользуясь тормозами, должны учесть, что мокрая проезжая часть может стать причиной скольжения, в результате чего тормозной путь увеличивается. Каждый водитель должен обратить внимание на исправность системы освещения и работу дворников. В противном случае аварии неизбежны.

Вагиф Асадов также сообщил, что водителей не должно путать то, что некоторые светофоры в Баку не работают.

"Как и сообщалось ранее, на некоторых перекрестках столицы образовались проблемы в работе светофоров. В этих случаях каждый водитель должен соблюдать требования дорожных знаков. В настоящее время сотрудники Управления ГДП несут службу в качестве регулировщиков. Водители должны обратить внимание и на это, двигаться согласно указаниям регулировщика», - сказал Вагиф Асадов.

Начальник отдела призвал жителей столицы в такую погоду больше пользоваться общественным транспортом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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