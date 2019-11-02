Сильный ветер повалил деревья в Баку

2 ноября 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер прошлой ночью повалил деревья в Баку, сказал начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ столицы Орхан Мамедов, передает в субботу Trend.

По его словам, в результате поврежден один автомобиль.

«В Наримановском районе сильный ветер повалил два дерева, в Насиминском – одно. Одно из деревьев упало на припаркованный автомобиль. Сотрудники ведомства находятся на месте происшествия», - сказал Мамедов.

Он добавил, что в связи с нестабильной погодой граждане должны быть более осторожными, не парковаться и не стоять под деревьями.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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