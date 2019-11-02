Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

2 ноября 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, местами дожди, днем в основном без осадков. Сильный северо-западный ветер днем сменится на умеренный северо-восточный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 11-13, в Баку ночью - 8-10, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.

До утра третьего ноября на Абшеронском полуострове ожидается дождливая, ветреная погода.

В районах Азербайджана местами дожди. Ночью и утром в некоторых восточных районах ливни. Днем в основном без осадков, местами туман. Западный ветер ночью и утром местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 7-12, днем - 14-19, в горах ночью - 1-6, днем - 7-11 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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