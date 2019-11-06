В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)

6 ноября 2019 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организации Общественного объединения «Региональное развитие» в Центре культуры Шаган прошла встреча известных телеведущих Рафига Гашимова и Наили Бабаевой с молодежью Хазарского района по случаю шестого ноября – Дня профессионального праздника работников радио и телевидения.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Объединение, на встрече была отмечена роль телевидения и радио в жизни людей, обсуждено насколько важно правильно и грамотно говорить на родном языке, ответственность радио и телевидения, людей работающих в этой сфере по сохранению литературного языка, вопросы дикторского искусства.

Известные дикторы также рассказали о своей профессиональной деятельности, приобретенном опыте, о трудных и на столько же интересных аспектах работы в сфере телевидения.

В ходе встречи телеведущие также отвечали на вопросы молодежи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
  • В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
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