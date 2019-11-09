Кабмин Азербайджана внес изменения в водительские удостоверения

9 ноября 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении изображения, спецификации и образца водительского удостоверения".

Как сообщает в субботу Trend, соответствующий документ об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, в новые удостоверения внедряется электронный носитель (чип), посредством которого можно осуществить бесконтактный обмен информацией. Данные, отображенные в удостоверении, записываются на чип в цифровом формате на двух языках – азербайджанском и английском.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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