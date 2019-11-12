Объединившиеся во имя природы и жизни (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Новый проект Фонда Гейдара Алиева - создание нового парка и акция по массовой посадке в нем деревьев с участием жителей столицы - был встречен горожанами с большой радостью, сообщает во вторник Trend.

Речь идет о создании природного парка на территории 37,2 гектара в Хатаинском районе Баку.

Согласно проекту, в парке предусматривается создание специальных зон для отдыха жителей, мест для развлечения детей. В парке также будут организованы спортивная площадка, оснащенная специальным оборудованием, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, будут созданы велосипедные и беговые дорожки, выложенная природным камнем дорога для прогулок, зона для пикника, стоянки для велосипедов и пункты их аренды.

Парк создается с участием самих жителей. Так, накануне в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!» были посажены деревья, сооружены скворечники, установлены скамейки.

Представляем видеоролик с этого мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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