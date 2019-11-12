Объединившиеся во имя природы и жизни (ВИДЕО) (версия 2)

12 ноября 2019 14:16 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:31)

БАКУ /Trend/ - Новый проект Фонда Гейдара Алиева - создание нового парка и акция по массовой посадке в нем деревьев с участием жителей столицы - был встречен горожанами с большой радостью, сообщает во вторник Trend.

Речь идет о создании природного парка на территории 37,2 гектара в Хатаинском районе Баку.

Согласно проекту, в парке предусматривается создание специальных зон для отдыха жителей, мест для развлечения детей. В парке также будут организованы спортивная площадка, оснащенная специальным оборудованием, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, будут созданы велосипедные и беговые дорожки, выложенная природным камнем дорога для прогулок, зона для пикника, стоянки для велосипедов и пункты их аренды.

Парк создается с участием самих жителей. Так, накануне в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!» были посажены деревья, сооружены скворечники, установлены скамейки.

Представляем видеоролик с этого мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Объединившиеся во имя природы и жизни (ВИДЕО)
Общество 13:31
Баку полностью окрасился в цвета азербайджанского флага (ВИДЕО,ФОТО)
Политика 10 ноября 00:18
При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
Общество 8 ноября 17:23
Супруга Огтая Гюльалыева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева (ВИДЕО)
Политика 6 ноября 14:35
В рамках проекта «Наш двор» в Низаминском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор (ФОТО)
Общество 6 ноября 14:33
Фонд Гейдара Алиева: Для отправки Огтая Гюльалыева в Турцию выделен специальный самолет
Политика 5 ноября 22:01
Лента новостей
В Грузии разработан план возрождения бальнеологического курорта Цхалтубо
Бизнес 15:11
ЦИК: Необходимо сделать все, чтобы в ходе выборов не было нарушений
Политика 15:02
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 14:58
Компания Bakcell представила новые пакеты интернета
Общество 14:54
Турция увеличила товарооборот с Кыргызстаном (Эксклюзив)
В мире 14:53
Завтра утром в Баку местами туман, морось, вечером возможен дождь
Общество 14:52
В Израиле загорелась фабрика после попадания ракеты из сектора Газа
Израиль 14:49
Иламский ГПЗ Ирана увеличил производство
Экономика 14:47
В торговом центре провели музыкальный парад с флагами Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 14:47