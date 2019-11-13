В Азербайджане будет продолжена работа по повышению минимальной пенсии - министр

13 ноября 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в течение одного года минимальная пенсия была доведена со 116 до 200 манатов. В связи с этим проводится масштабная работа, и впервые в Азербайджане минимальная пенсия превысила прожиточный минимум.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, выступая в Милли Меджлисе (парламенте), сообщает в среду Trend.

Он отметил, что многим людям, получающим пенсии, в частности, лицам с инвалидностью, дополнительно выдаются различные виды пенсии: «К примеру, лицам, имеющим инвалидность за участие в Карабахской войне, выплачиваются пенсии до 250 манатов, другим лицам с инвалидностью выделяется 100 манатов. Среди получающих пенсии примерно 400 тысяч человек получают надбавку к пенсии. Этот процесс будет продолжен, и будут проводиться работы по повышению минимальной пенсии в Азербайджане».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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