В центре Баку устранена проблема со скоплением транспорта (ВИДЕО)

15 ноября 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Благодаря мероприятиям, направленным на устранение незаконной парковки на улице Фикрета Амирова, рядом со станцией метро «28 Мая», улучшилась ситуация с транспортом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Устранены искусственные факторы, которые нагружали плотный транспортный поток на территории, негативно влияли на пропускную способность дороги. В результате обеспечена безопасность пешеходов, пассажиры могут безопасно пользоваться маршрутными автобусами, нормализована схема движения 299 автобусов по четырем маршрутам, что означает быструю и удобную перевозку более 200 тысяч пассажиров. Увеличилась интенсивность движения и других транспортных средств.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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