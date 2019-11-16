"Euronews" передал репортаж о Бакинском джаз-фестивале

16 ноября 2019 03:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немецкая редакция телеканала "Euronews" в видеорепортаже «Вместе исполнять джаз в Азербайджане: Бакинский Джаз-Фестиваль» отметила уделение особого внимания европейской джазовой музыке и активное участие азербайджанских исполнителей.

Как передает Trend, в репортаже отмечается что джаз черпается из всех мировых жанров. Подчеркивается творческий потенциал программы фестиваля, в которой музыканты разных культур и народов работают вместе. Затрагивает внимание участие на фестивале групп "Feti Blue Band" из Турции, "Трио свободы" из Швейцарии, "MASAA" из Германии, квартет, созданный саксофонистом Юрием Хунингингом из Нидерландов совместно со своими соотечественниками, французской певицы, пианистки и композиторши Джули Эрикссон.

На Бакинском Джаз-Фестивале также проходят международные конкурсы в различных категориях для продвижения молодых талантов.

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