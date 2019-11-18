В Азербайджане определены приоритетные направления обучения в докторантуре за рубежом

БАКУ /Trend/ - Согласно приоритетным направлениям специальностей для обучения граждан Азербайджана за рубежом по степени докторантуры для местных вузов и научных учреждений будут подготовлены профессиональные специалисты.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий отделом международных отношений министерства образования Ниджат Мамедли в ходе пресс-конфренеции, проведенной в связи с порядком финансирования образования и выбора специальности по обучению граждан Азербайджана за рубежом на уровне докторантуры в рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана на 2019-2023 годы».

Он сообщил, что программой могут воспользоваться и те, кто поступил в иностранные вузы и в настоящее время учатся в них.

"Граждане Азербайджана, получающие образование в университетах, название которых в настоящее время указаны в рейтинге, могут обратиться с прошением об участии в этой программе и финансировании их обучения. Главное требование – наличие трехстороннего контракта», - сказал Ниджат Мамедли.

Он добавил, что финансирование обучения за рубежом на уровне докторантуры будет осуществляться Госнефтефондом Азербайджана.

«Направления по степени докторантуры определены в мае. Для обучения за границей по вышеупомянутой Государственной программе на весенний семестр 2020 года уже дано соответствующее объявление. Прием документом будет осуществляться 2 раза в году», - сообщил Ниджат Мамедли.

Было отмечено, что в научно-педагогической сфере Азербайджана планируется использовать международный опыт, посредством обучения по степени докторантуры за рубежом, сформировать высококвалифицированный кадровый потенциал с исследовательскими навыками по профессиям и специальностям, установленным в соответствии с требованиями рынка труда страны, а также повысить международную конкурентоспособность качества отечественного высшего образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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