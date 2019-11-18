В Азербайджане пройдет диагностическое оценивание психологов

18 ноября 2019 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В декабре этого года в Азербайджане пройдет диагностическая оценка знаний и навыков психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

В ходе диагностической оценки психологам будет представлено 60 тестовых заданий, которые они должны будут выполнить за 90 минут. Каждый правильный ответ будет оценен в 1 балл.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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