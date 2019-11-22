Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)

22 ноября 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках программы по обеспечению жильем семей шехидов и лиц, ставших инвалидами защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй страны, министерством труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были переданы 10 новых частных домов в поселке Гобу Абшеронского района.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны, которые были обеспечены жильем, выразили удовлетворенность работами в направлении усиления социальной защиты населения. Они выразили за это глубокую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Заведующий отделом Государственного фонда социальной защиты при министерстве Вугар Бехбудов подчеркнул, что согласно поручению главы государства успешно продолжается программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. Было отмечено, что в 2019 году предусмотрено обеспечение лиц этой категории 934 квартирами и частными домами. С начала года новым владельцам уже переданы 386 квартир и частных домов.

На сегодняшний день семьям шехидов и людям, которые стали инвалидами защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй страны, министерством труда и социальной защиты населения переданы 7040 квартир и частных домов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
  • Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
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