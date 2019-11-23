Минздрав Азербайджана опубликовал результаты экспертизы некоторых лекарств

23 ноября 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр аналитической экспертизы минздрава по результатам проведенной в октябре экспертизы отклонил обращения о регистрации некоторых лекарств, а в связи с другими вынесло отрицательное заключение, передает в субботу Trend.

Таким образом, стало невозможно вынесение какого-либо решения по поводу принадлежности к лекарственным препаратам продукции "Фестал-шоколад-для полных женщин" турецкого производства, так как документы по упаковке и содержимому продукции не совпали. Документ о составе продукции не соответствовал требованиям "Порядок проведения экспертизы биологически активных добавок".

Во время экспертизы продукции под торговой маркой Кальцигард (таблетки №30) производства румынской компании SC Laboratoarele Remedia SRL. было установлено, что средний вес продукции не соответствует показателям, указанным производителем. Был вынесено решение о нецелесообразности использования продукта с точки зрения безопасности и качества.

В ходе экспертизы для определения принадлежности к лекарственным препаратам продукции под торговой маркой Ferrokoc (tablet, №60), производства турецкой компании Koç İlaç Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağ. Paz.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Sti, было установлено, что доза витамина C составляет 24,4 мг на таблетку (согласно нормативным документам – 30.0 мг +/-10%, 27-33 мг). В связи с этим обращение о регистрации продукции было отклонено.

В ходе экспертизы были отклонены и выданы отрицательные заключения и в отношении ряда других препаратов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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