Ограничено движение по новой дороге от мечети Бибиэйбат в направлении Баку

24 ноября 2019 22:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с оползнем движение транспортых средств на новой дороге, ведущей от мечети Бибиэйбат в направлении города Баку, временно ограничено, сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Движение транспортных средств обеспечивается по старой дороге, через так называемый 20 участок в направлении города.

Отмечается, что ограничение будет действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ.

Агентство приносит извинения за возможные временные неудобства. "Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, проявить внимательность во время ремонтно-восстановительных работ и соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

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