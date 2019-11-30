В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)

30 ноября 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), 30 ноября в Парк-Бульваре началась выставка-продажа изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, выставка, посвященная третьему декабря - Международному дню инвалидов, призвана ознакомить общественность с творчеством талантливых людей с ограниченными возможностями, а также оказать поддержку в реализации их работ.

На выставке будут демонстрироваться сувениры, резьба по дереву, образцы ковроткачества, вышивания и вязания, рисунки, украшения, аксессуары и другие работы, созданные лицами с ограниченными возможностями.

Выставка продолжится до первого декабря.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
  • В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)
Новости по теме
Германо-азербайджанская программа по повышению квалификации менеджеров успешно реализуется вот уже 10 лет (ФOTO)
Бизнес 10:45
Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
Экономика 29 ноября 10:04
В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Культура 28 ноября 19:53
EY Azerbaijan официально объявляет о начале конкурса «Предприниматель Года»
Экономика 28 ноября 17:47
Агентство развития МСБ поддержало участие субъектов МСБ в Международной выставке розничной продажи (ФОТО)
Бизнес 27 ноября 18:10
Перформанс зарубежных мастеров в заповеднике "Гала" (ФОТО)
Культура 22 ноября 18:16
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в честь участников церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой (ФОТО)
Политика 18:47
В Ираке появился центральный антикоррупционный суд
Другие страны 18:33
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
В мире 18:19
Премьер Британии предложил лишить террористов права на досрочное освобождение
Европа 18:04
В связи с погодными условиями дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей
Общество 17:47
ГУП Баку распространило информацию в связи с акцией "Народного движения Азербайджана"
Политика 17:45
АПБ: Недопустимо распространение в медиа неполноценной информации
Экономика 17:16
В Туркменистане принят проект госбюджета на 2020 год
Финансы 17:10
Президент Ильхам Алиев поздравил лаосского коллегу
Политика 17:10