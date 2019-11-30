В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), 30 ноября в Парк-Бульваре началась выставка-продажа изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, выставка, посвященная третьему декабря - Международному дню инвалидов, призвана ознакомить общественность с творчеством талантливых людей с ограниченными возможностями, а также оказать поддержку в реализации их работ.

На выставке будут демонстрироваться сувениры, резьба по дереву, образцы ковроткачества, вышивания и вязания, рисунки, украшения, аксессуары и другие работы, созданные лицами с ограниченными возможностями.

Выставка продолжится до первого декабря.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.