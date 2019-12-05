Минтруда Азербайджана расширило спектр электронных услуг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня граждане могут в электронном виде получить справки о назначении пособий, стипендий, пенсий, материальной помощи, единовременной выплаты для наследников шехидов и обеспечении государством автомобилем.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство, об этом на презентации новых видов услуг «е-справка» у стенда DOST на выставке Bakutel сообщил заведующий отделом е-услуг и инноваций министерства Кянан Акперов. Он добавил, что меры по цифровизации услуг в сфере труда, занятости, социального обеспечения продолжаются.

Таким образом, в своих личных кабинетах граждане могут составлять требуемые «е-справки», не посещая госучреждения. По выбору индивидуума, справку можно напечатать, либо направить в любое ведомство в электронном формате. Доступна также опция назначения срока действия справки самостоятельно.

В декабре министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует внедрить еще восемь видов "е-справок" и до конца года довести их число до 15.

Завотделом отметил, что механизм электронного назначения единовременного пособия для новорожденного ребенка, ежемесячного пособия для детей с ограниченными возможностями, не достигших 18 летнего возраста, а также ежемесячной стипендии Президента для ухаживающих за такими детьми, а также ежемесячного пособия для инвалидов уже введены в открытом доступе. До конца года предусмотрена цифровизация назначения еще 19 подобных видов пособий и пенсий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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