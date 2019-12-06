Вице-премьер: Посаженные деревья улучшат экологическую ситуацию в Азербайджане

6 декабря 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посаженные деревья улучшат экологическую ситуацию в Азербайджане.

Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

«Сегодняшний день можно назвать знаменательным в истории экологии Азербайджана. По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем Насими в один день будут посажены 650 тысяч деревьев. Считаю, что это довольно масштабная акция», - сказал вице-премьер.

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