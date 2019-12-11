Врач-азербайджанец получил грант в размере более 5 миллионов евро

11 декабря 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Врач-азербайджанец Месуд Ашина, проживающий в Дании, получил грант в размере 5,3 миллиона евро от Фонда Лундбека, передает Trend со ссылкой на сайт фонда.

Как отмечается, Фонд Лундбека выделил грант на сумму 232 миллиона датских крон (30 миллионов евро) шести ведущим нейробиологам.

Невролог и всемирно известный нейробиолог азербайджанского происхождения, специализирующийся на изучении головной боли, Месуд Ашина является профессором неврологии и главным врачом на кафедре неврологии в Университете Копенгагена.

В рамках своего исследования, Месуд Ашина занимается изучением природы головной боли и пытается выявить новые методы лечения мигрени. Он стремится определить роль нейровоспаления в развитии приступа мигрени.

Ашина родился в 1965 году в Баку.

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