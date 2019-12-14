Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно, ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами туман. Ветер умеренный южный

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 10-13 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, утром и вечером местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью - 3-7, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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