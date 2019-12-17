Азай Гулиев: В решении социальных проблем должны участвовать и частные структуры

17 декабря 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В решении социальных проблем должны участвовать не только государственные, но и частные структуры.

Об этом на конференции на тему «Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг: достижения и перспективы» сказал председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев, сообщает во вторник Trend.

Гулиев отметил, что главная цель государства - повысить благосостояние населения: «День ото дня растет активность в этой области и неправительственных организаций. В данной сфере действительно есть большая необходимость в гражданской инициативе. Большую важность представляет максимальная поддержка участия НПО в решении социальных проблем».

Он добавил, что за последние два года примерно 70 процентов проектов, финансируемых Советом, касались именно социальной сферы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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