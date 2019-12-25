Умайра Тагиева: Аномально теплая погода не оказывает негативного влияния на метеочувствительных людей

БАКУ /Trend/ - Нетипичная для этого времени года аномально теплая погода, которая наблюдается в последние дни, не оказывает негативного влияния на метеочувствительных людей. Люди адаптируются к любым метеоусловиям. Например, во время визитов наших граждан в северные страны, разница в климате сказывается на них негативно. Но жители Азербайджана, в частности Абшеронского полуострове, привыкли к умеренно теплой зиме.

Как сообщает в среду Trend об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, когда наблюдается аномально теплая погода образуется малоподвижная воздушная масса, и в таких условиях повышается температура.

"А это способствует образованию густого тумана. В последнее время, из-за расположения в приморской зоне в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилось число туманных дней", - сказала Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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