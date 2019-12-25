Умайра Тагиева: Аномально теплая погода не оказывает негативного влияния на метеочувствительных людей

25 декабря 2019 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нетипичная для этого времени года аномально теплая погода, которая наблюдается в последние дни, не оказывает негативного влияния на метеочувствительных людей. Люди адаптируются к любым метеоусловиям. Например, во время визитов наших граждан в северные страны, разница в климате сказывается на них негативно. Но жители Азербайджана, в частности Абшеронского полуострове, привыкли к умеренно теплой зиме.

Как сообщает в среду Trend об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, когда наблюдается аномально теплая погода образуется малоподвижная воздушная масса, и в таких условиях повышается температура.

"А это способствует образованию густого тумана. В последнее время, из-за расположения в приморской зоне в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилось число туманных дней", - сказала Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прогноз погоды в Азербайджане будет более точным
Общество 16:49
В Азербайджане январь тоже будет теплым
Общество 16:00
В Азербайджане наблюдается аномально теплая для декабря погода
Общество 15:22
Завтра в Азербайджане ожидается снегопад
Общество 24 декабря 14:01
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 22 декабря 14:02
Названы причины густого тумана в Баку
Общество 19 декабря 11:07
Лента новостей
ТОП-5 азербайджанских и зарубежных фильмов за 2019 год
Культура 18:35
Азербайджан отличился в рейтинге Global Innovation Index 2019 по показателям ИКТ
ИКТ 18:30
В Баку вновь пройдут гастроли "Санктъ-Петербургъ Опера" – организаторы (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:22
Азербайджанская компания завершила работы в строительном проекте в Гейчае
Строительство 18:19
Казахстано-германское нефтедобывающее СП закупит насосы
Тендеры 18:13
В Грузии вырос объем производства в сферах сельского, лесного хозяйства и рыбоводства
Бизнес 18:11
В Азербайджане ограничивают эксплуатацию дизельных автомобилей
Экономика 18:11
В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 18:08
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Мингячевире
Политика 18:05