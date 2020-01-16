Госагентство ОМС Азербайджана о применении механизма совместного финансирования

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) обнародовало информацию о том, в каких регионах Азербайджана начнется внедрение механизма совместного финансирования.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, внедрение механизма совместного финансирования стартует первого апреля 2020 года. Однако, это будет реализовано в тех регионах, которые в качестве пилотного проекта уже охвачены системой ОМС. Другими словами, по мере расширения географии, применения ОМС, также увеличится число районов и городов, в которых будет применяться механизм совместного финансирования. Жители районов, в которых не применяется ОМС, смогут воспользоваться услугами медучреждений близлежащих городов и районов без оплаты суммы совместного финансирования, до того как ОМС не будет применяться в их районах

На предварительном этапе, ОМС применяется в 23 регионах Азербайджана. Это Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы, Шамахы, Исмайыллы, Агсу, Гобустан, Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Гёкчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир, Мингячевир, Агдаш и Евлах. В то же время, ОМС применяется на территории Нахчыванской АР. Страхование осуществляется Государственным агентством обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Нахчыванской АР.

На втором этапе, с первого апреля к системе подключится еще 21 регион - Гянджа, Гёкгёль, Горанбой, Дашкесан, Самух, Нафталан, Шамкир, Газах, Агстафа, Гедабей, Товуз, Барда, Тертер, Агдам, Агджабеди, Физули, Бейлаган, Ходжавенд, Ходжалы, Лачын, Кельбаджар.

На третьем этапе ОМС будет применяться еще в 15 регионах - Лянкяран, Масаллы, Лерик, Ярдымлы, Астара, Джалилабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, Имишли, Саатлы, Гаджигабул, Ширван, Сабирабад и Джабраил.

На последнем, четвертом этапе с первого октября к системе подключатся Баку, Сумгайыт, Абшерон, Ханкенди, Губадлы, Зангилан и Шуша.

Отметим, что сумма совместного финансирования — это часть стоимости медицинской услуги, которая должна быть оплачена застрахованным, в случае несоблюдения им условий, указанных в Пакете услуг. Она оплачивается непосредственно медицинскому учреждению.

Так, если гражданин без направления семейного врача обратится в медицинское учреждение по месту регистрации для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях, то по каждому страховому случаю он должен будет выплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов. Или если обратится для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в медучреждение, находящееся на другой административной территории, то по каждому страховому случаю он должен будет оплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов. Если гражданин без направления семейного врача обратится для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в медучреждение, находящееся вне медицинского территориального отделения, где он зарегистрирован, то по каждому страховому случаю он должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 15 манатов.

Если гражданин без направления из медучреждения по месту регистрации или проживания обратится для оказания услуг в стационаре в медучреждение, находящееся на другой административной территории, но внутри медицинского территориального отделения, то по каждому страховому случаю, стоимость которого превышает 100 манатов, он должен будет оплатить сумму совместного финансирования в размере 30 манатов. Если гражданин без направления медучреждения, находящегося на административной территории по месту регистрации, обращается для оказания медицинских услуг в стационаре в медучреждение, находящееся за пределами медицинского территориального отделения, где он зарегистрирован, то по каждому страховому случаю, стоимость которого превышает 100 манатов, гражданин должен будет оплатить сумму совместного финансирования в размере 90 манатов.

В случае соблюдения условий, указанных в Пакете услуг (обращение к семейному врачу, обращение к специализированному врачу на основании направления семейного врача и т.д.) при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаторной (исключая КТ и МРТ) и стационарной помощи, оплаты суммы совместного финансирования не требуется.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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