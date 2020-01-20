Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

20 января 2020 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, морось. Ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 0-3, днем - 7-9, в Баку ночью - 1-3, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах страны преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, на высокогорных территориях - 12-17 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла

(Текст: Кямаля Сеидова)

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