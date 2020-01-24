Высота волн на Каспии достигла 3,2 метра

24 января 2020 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате вхождения холодного атмосферного фронта на территорию страны с 24 января погода изменилась, в Губе, Гусаре, Шахбузе, Алтыагадже, Халтане, Хыналыге, Нахчыване, Ордубаде, Джульфе, Гедабее, Лерике, Агдере (Ордубад) и Гырызе выпал снег.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в пятницу Trend

По ее словам, количество дождевых осадков в Набране и Шабране составило 2 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: Маштаге – 2 мм, Забрате, Бина и Пираллахи - 1 мм:

«Скорость западного ветра в Тертере составила 30 м/с, Дашкесане - 25, Нафталане - 24, Мингячевире - 23, Ярдымлы - 19, Гёкчае, Шамахы - 18, Барде, Шеки - 17, Баку и на Абшеронском полуострове 21-28 м/с. Согласно информации станции «Нефтяные камни», высота волн в море достигала 3,2 метра.

Тагиева отметила, что минимальная температура в горных районах составила 2-6, в высокогорных - 10-15 градусов мороза.

«Толщина снежного покрова в Агдере составила 22 мм, Лерике, Гырызе – 7, Хыналыге – 6, Шахбузе – 5, Кишчае – 4, Гусаре – 3, Ярдымлы. Алтыагадже, Нахчыване – 2, Халтане, Губе – 1 см», - сказала директор департамента.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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