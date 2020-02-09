ГКРД обсудил вопрос создания Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Дубае (ФОТО)

БАКУ/Trend/ -Делегация Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД), находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках встречи с азербайджанцами, проживающими в крупнейшем городе ОАЭ Дубае, обсудила вопросы и проблемы наших соотечественников, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ГКРД.

Мероприятие началось с озвучивания нашего государственного гимна, после чего был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой.

Председатель комитета Фуад Мурадов подробно проинформировал участников встречи о работе возглавляемой им структуры, реализованных проектах – создании координационных советов в различных странах мира, летних лагерях диаспорской молодежи, открытии за рубежом домов Азербайджана и воскресных школ "Карабах", а также других важных проектах.

На мероприятии в основном был проведен обмен мнениями и выслушаны предложения и проблемы азербайджанцев, проживающих в Дубае.

Наши соотечественники отметили важность открытия азербайджанской школы, организации языковых курсов по месту их жительства или онлайн-обучения.

Было подчеркнуто, что визит руководства и сотрудников Комитета в Дубай представляет существенное значение для консолидации проживающих здесь азербайджанцев, и осуществление подобных встрес на регулярной основе является очень важным.

Азербайджанцы, занимающие различные высокие позиции в Дубае, констатировали, что "такие встречи сыграют неоценимую роль в повышении уровня нашей осведомленности о проживающих в Дубае азербайджанцах и даст возможность помочь им в трудоустройстве".

Темой обсуждения стал также вопрос о создании в дальнейшем Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Дубае, что в свою очередь было воспринято как их стремление к организационному становлению.

Генеральный консул Азербайджанской Республики в городе Дубай Джавидан Гусейнов высоко оценил встречу с азербайджанцами, проживающими в Дубае, отметив, что такие встречи играют неоценимую роль в популяризации Азербайджана, организационном становлении наших соотечественников за рубежом. Встреча прошла в консульстве Азербайджанской Республики в Дубае.