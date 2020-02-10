Делегация Исламской Республики Пакистан посетила БГУ

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев принял делегацию Исламской Республики Пакистан (ИРП).

Во встрече приняли участие исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований Исламской Республики Пакистан Халид Теймур Акрам, общественно-политический аналитик, профессор Университета Кайде-Азам Зафар Наваз Жаспал, эксперт по Центральной Азии и Азербайджану, писатель-аналитик Махмуд аль-Хасан Хан и другие официальные лица.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил положительное влияние существующих двусторонних связей между Азербайджаном и Пакистаном, а также встреч на высоком уровне на развитие обеих стран в различных областях, подчеркнул важность работ в сфере образования.

Исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований Халид Теймур Акрам, напомнив, что ИРП является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, отметил общность отношений этих двух государств к глобальным и региональным проблемам, по культурному наследию между ними. По словам гостя, отношения двух стран характеризуются сотрудничеством на международных форумах.

Затем в контексте отношений между организациями, обсуждено будущее сотрудничество и его перспективы.

Зарубежные гости проинформированы о деятельности вуза, проделанной работе в последние годы, реализуемых проектах и ​​программах.

Были обсуждены вопросы проведения совместных мероприятий с Университетом Кайде-Азам, исследований, обмена студентами и преподавателями.

Лятиф Мустафаев