Изменение правил приема в магистратуру в Азербайджане не повлияет на число обращений

БАКУ/Trend/ - Прием в магистратуру в один этап с этого года не повлияет в какой-либо форме на количество студентов, подающих документы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал академик-секретарь Национальной академии наук Азербайджана Аминага Садыгов.

По его словам, прием в магистратуру в один этап возлагает на выпускников и университеты еще большую ответственность.

"Если первая ступень образования выполнит свои обязанности в должном порядке, если магистрант на должном уровне будет обучен иностранному языку на первой ступени образования, то ему будет легко на последующих этапах обучения. Знания, полученные в ходе обучения, становятся нужными и на практике. Поэтому молодежь не должна учиться ради того, чтобы только сдать экзамен", - сказал Садыгов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)