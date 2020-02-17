В Азербайджане изменились правила приема студентов в вузы
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменились правила приема студентов в вузы.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно нововведению, продолжительность экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих вступительный экзамен на русском языке, была увеличена с 45 минут до полутора часов.
То же самое относится к правилам приема студентов в заведения среднего специального профессионального образования на базе полного среднего.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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