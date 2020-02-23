Азербайджан не закрывал таможенные пункты на границе с Ираном

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы со вспышкой коронавируса, обнаруженной в Китае и распространяющейся в соседнем Иране, на таможенных контрольно-пропускных пунктах "Астара" и "Билясувар", расположенных на южной границе Азербайджана, были проведены профилактические меры и дезинфекция.

Как передает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, контрольно-пропускные пункты не закрылись, в связи с дезинфекцией введено часовое ограничение. Сегодня на таможенному посту также в течение часа проводились вентиляционные и дезинфекционные работы проводились. Процесс будет проходить один раз в день, начиная с 22 февраля.

На данный момент обеспечивается въезд и выезд из обеих пунктов.

Также рекомендуется, чтобы граждане страны не ездили в Исламскую Республику Иран, если в этом нет необходимости.

Генеральный директор Управления автомобильного транспорта иранской провинции Ардебиль Али Рахмати отметил, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Билясувар", расположенном на границе с Азербайджаном, в Билясуварском районе иранской провинции Ардебиль усилены меры здравоохранения в целях борьбы с новым коронавирусом и будут проводиться 24-часовые проверки.

Все участки КПП были продезинфицированы, работникам были выданы защитные маски.

Как сообщили Trend со ссылкой в Главном южном территориальном таможенном управлении Государственного таможенного комитета Азербайджана, таможенно-пропускные пункты в Астаре и Билясуваре на границе с Ираном работают в прежнем режиме и свободны для перехода границы гражданами.

Представители Госкомтаможни сообщили, что сегодня проводились работы по дезинфекции этих постов в связи со случаями заражения коронавирусом в Иране.

Также они отметили, что азербайджанская сторона границы работает в штатном режиме. Данных о том, работает ли таможня на иранской стороне границы у них нет.