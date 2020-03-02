В Азербайджане не принято решение о закрытии школ - минобразования

БАКУ/Trend/ - Самым обсуждаемым в последние дни вопросом является вероятность закрытия школ в связи с угрозой коронавируса, но никаких решений в данном направлении не принято.

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов, сообщает в понедельник Trend.

Он подчеркнул, что если будет принято какое-то решение об этом, то СМИ будут проинформированы.

"Минобразования получило инструкции для принятия соответствующих мер, в рамках которых ограничиваются массовые мероприятия в школах и создан круглосуточно работающий штаб", - отметил Валехов.

Представитель ведомства добавил, что до сегодняшнего дня в сотнях школ проведены и проводятся дезинфекционные работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)