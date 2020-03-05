Еще у трех человек, прибывших в Азербайджан из Ирана, обнаружен коронавирус - Оперативный штаб (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ/Trend/ - Еще у трех человек, прибывших в Азербайджан из Ирана, выявлен коронавирус.

Как сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, один из них – гражданин Германии 1988 года рождения, другие два – граждане Азербайджана 1994 и 1999 года рождения, обучающиеся в городе Гум Ирана. Все трое помещены в больницу специального режима.

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, температура тела нормальная, каких-либо жалоб нет.

Осуществляются соответствующие меры для их лечения.

В Азербайджане состояние здоровья всех лиц, зараженных коронавирусом, находится под серьезным контролем, продолжаются необходимые мероприятия в связи с их лечением.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зеналова)