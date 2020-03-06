В Баку на карантин помещены 8 членов иранской семьи - TƏBİB (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Семья из Ирана, находящаяся в Баку, четвертого марта обратилась в скорую медицинскую помощь в связи с повышенной температурой у одного из её малолетних членов, сообщили в пятницу Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ходе предварительного расследования было установлено, что глава семьи 27 февраля 2020 года прибыл в Азербайджан из Ирана, где широко распространяется коронавирус. По этой причине в профилактических целях и для проведения необходимых предварительных тестов было принято решение обследовать всех членов семьи. Было посчитано целесообразным доставить в больницу автомобилем скорой помощи и других членов семьи (восемь граждан Ирана, в том числе шесть малолетних). Ввиду оказания врачебной бригаде сопротивления на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

В настоящее время все члены семьи помещены в карантин под врачебное наблюдение на установленный срок изоляции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)