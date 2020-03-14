Азербайджан осуществляет высокоэффективные меры по охране здоровья граждан - объединение

БАКУ/Trend/ - Азербайджан - одна из стран, которая осуществляет эффективные меры для сведения к минимуму влияния глобальной угрозы пандемии коронавируса на население, сказала в субботу Trend председатель Общественного объединения "Охрана здоровья" Язгюль Абдиева.

По ее словам, введенные правила налагают соответствующую ответственность на каждого гражданина Азербайджана.

Она отметила, что в условиях, когда коронавирусная инфекция (COVİD-19) широко распространяется в мире, и ВОЗ объявил глобальную пандемию, мировые страны осуществляют серьезные меры для защиты здоровья населения и пресечения расширения географии распространения вируса: «Минимализация или временное прекращение отношений со многими странами, применение жестких ограничений на общественную жизнь и массовые мероприятия стали характерными для многих стран. Обеспечение безопасности граждан Азербайджана и защита от влияния глобальной проблемы - один из самых важных и приоритетных вопросов повестки».

Специалист высоко оценила качество профилактических работ, проводимые против коронавируса в стране с учетом рекомендаций ВОЗ и международного опыта.

Она считает правильным ограничение на движение, введенное Азербайджаном на границах с Ираном и Грузией.

По словам Абдиевой, все эти меры направлены на надежную охрану здоровья населения и предотвращение распространения вируса.

Эксперт уверена, что не только государство, но и отдельные граждане приложат усилия для предотвращения распространения этой болезни в стране, и будут добросовестно соблюдать введенные правила: «Выполнение этого решения налагает ответственность не только на государственные органы, но и на все общество и каждого гражданина в отдельности. Каждый гражданин внесет свой вклад в безопасность общества, если будет оказывать поддержку работе государственных органов, защитив себя, свою семью и близких».

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции ряд мероприятий по социальной изоляции, которые применяются на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)